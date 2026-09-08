Recherche urgente en Estrie

Avec ses invitées, Marie-Eve Tremblay met en lumière la recherche urgente de 85 familles d'accueil en Estrie pour la DPJ.

Face au manque de foyers, la discussion avec des spécialistes révèle une réalité complexe: entre la lourdeur bureaucratique, le manque de suivi et des critères jugés parfois trop stricts par la population, le chemin pour accueillir un enfant relève du parcours du combattant.

Quels sont les véritables freins du système?

Écoutez Elyse Paquette de Santé Québec Estrie, et Mélanie Gagnon de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires Québec, décrire la situation, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.