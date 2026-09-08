 Aller au contenu
Recherche urgente en Estrie

DPJ: pourquoi est-ce si difficile de devenir famille d'accueil ?

par 98.5

0:00
13:04

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 septembre 2026 12:01

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
DPJ: pourquoi est-ce si difficile de devenir famille d'accueil ?
Marie-Eve Tremblay / Cogeco Média

Avec ses invitées, Marie-Eve Tremblay met en lumière la recherche urgente de 85 familles d'accueil en Estrie pour la DPJ. 

Face au manque de foyers, la discussion avec des spécialistes révèle une réalité complexe: entre la lourdeur bureaucratique, le manque de suivi et des critères jugés parfois trop stricts par la population, le chemin pour accueillir un enfant relève du parcours du combattant.

Quels sont les véritables freins du système?

Écoutez Elyse Paquette de Santé Québec Estrie, et Mélanie Gagnon de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires Québec, décrire la situation, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«85 places, c'est environ 10 % des places qu'on a actuellement dans notre parc d'hébergement... Ce qu'on recherche, c'est d'avoir le plus de disponibilité possible pour évidemment bien faire le meilleur jumelage entre un enfant et un milieu d'accueil.»

Elyse Paquette

«Toutes nos familles d'accueil d'expérience présentement, il y en a beaucoup qui quittent le navire... Elles sont à bout du système, des enfants qui n'ont pas de suivi, des enfants qui n'ont pas d'aide.»

Mélanie Gagnon

Vous aimerez aussi

«C'est invivable de voir l'inhumanité d'un campement» -Bruno Marchand
Lagacé le matin
«C'est invivable de voir l'inhumanité d'un campement» -Bruno Marchand
0:00
6:07
Des avis Google négatifs à cause des guêpes
Lagacé le matin
Des avis Google négatifs à cause des guêpes
0:00
8:51
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Vente à paliers multiples: «Je vous le dis, l'argent facile, ça n'existe pas»
Rattrapage
L’appât du marketing numérique pour jeunes mères
Vente à paliers multiples: «Je vous le dis, l'argent facile, ça n'existe pas»
Acouphènes chez les jeunes: un mal silencieux en hausse
Rattrapage
Santé auditive
Acouphènes chez les jeunes: un mal silencieux en hausse
Développement urbain: Sainte-Adèle tire le frein à main
Rattrapage
Un exemple pour le Québec?
Développement urbain: Sainte-Adèle tire le frein à main
Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros
Rattrapage
Réduire nos importations américaines
Contre-tarifs: l'achat local, un geste individuel qui peut rapporter gros
Les sorties hors du corps seraient liées à des pathologies et au stress intense
Rattrapage
Des explications médicales plutôt que paranormales
Les sorties hors du corps seraient liées à des pathologies et au stress intense
«Collation sportive»: s'entraîner à petites doses au quotidien
Rattrapage
Nouveau modèle d'entrainement
«Collation sportive»: s'entraîner à petites doses au quotidien
Vendeurs obligés de déclarer les morts violentes: «Ça peut en stresser»
Rattrapage
Vente de maisons
Vendeurs obligés de déclarer les morts violentes: «Ça peut en stresser»
Congédiement d’un col bleu à Sherbrooke: jusqu'où peut aller la surveillance?
Rattrapage
Vol de temps
Congédiement d’un col bleu à Sherbrooke: jusqu'où peut aller la surveillance?
«La vraie école de la vie, c'est d'aller dans les derniers moments»
Rattrapage
Fin de vie
«La vraie école de la vie, c'est d'aller dans les derniers moments»
Séduction et hygiène masculine: la tendance controversée du «pheromone maxing»
Rattrapage
Pour «mieux» séduire
Séduction et hygiène masculine: la tendance controversée du «pheromone maxing»
Adolescents qui partent en appartement: «Quand ils quittent, ça laisse un vide»
Rattrapage
Un besoin d'adaptation chez les parents
Adolescents qui partent en appartement: «Quand ils quittent, ça laisse un vide»
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
Rattrapage
Confusion chez les acheteurs
Pourquoi trouve-t-on du bœuf australien et des œufs américains en épicerie?
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Rattrapage
Semaine du burger
Quel restaurant fait le meilleur burger au Québec?
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?
Rattrapage
Comment le cerveau réagit à la pression
Pourquoi cherche-t-on nos mots sous l'effet du stress?