Quelles sont ses réelles motivations?

L'entrepreneur et influenceur Olivier Primeau s'associe à la Coalition avenir Québec (CAQ) pour effectuer une tournée des PME québécoises pendant la campagne électorale.

L'homme d'affaires rejette les accusations de retour d'ascenseur politique concernant ses projets d'entreprise ou encore ses demandes de permis auprès du gouvernement Fréchette.

Interrogé sur ses motivations à appuyer la CAQ et à faire la promotion du parti malgré les critiques, l'homme d'affaires défend la légitimité de son engagement citoyen et entrepreneurial.

Écoutez l'entrepreneur Olivier Primeau s'expliquer ce mercredi matin à l'émission de Patrick Lagacé.