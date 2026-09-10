Après avoir habité dans sa voiture pendant trois ans, Chantal Bilodeau partage les étapes de son parcours qui lui ont permis de sortir de sa situation d'itinérance.

À l'époque, malgré le faible coût de son loyer et de ses revenus multiples, vivre dans la rue était une réalité complètement inatendue. Certains stéréotypes liés à l'itinérance, comme la consommation de drogue et la violence, ont alimenté ses craintes d'aller vers les organismes.

Toutefois, pour lui permettre de s'en sortir, elle souligne l'importance du rôle joué par les intervenants et équipes médicales de différents organismes.

Écoutez Chantal Bilodeau, qui a vécu en situation d’itinérance pendant trois ans, partager son parcours, ce jeudi, à L'instinct Marie-Eve.