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Itinérance

Après avoir vécu trois ans dans sa voiture, elle a réussi à s'en sortir

par 98.5

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17:42

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 10 septembre 2026 11:29

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Après avoir vécu trois ans dans sa voiture, elle a réussi à s'en sortir
Après avoir vécu trois ans dans sa voiture, elle a réussi à s'en sortir / jiduha / Adobe Stock

Après avoir habité dans sa voiture pendant trois ans, Chantal Bilodeau partage les étapes de son parcours qui lui ont permis de sortir de sa situation d'itinérance.

À l'époque, malgré le faible coût de son loyer et de ses revenus multiples, vivre dans la rue était une réalité complètement inatendue. Certains stéréotypes liés à l'itinérance, comme la consommation de drogue et la violence, ont alimenté ses craintes d'aller vers les organismes.

Toutefois, pour lui permettre de s'en sortir, elle souligne l'importance du rôle joué par les intervenants et équipes médicales de différents organismes.

Écoutez Chantal Bilodeau, qui a vécu en situation d’itinérance pendant trois ans, partager son parcours, ce jeudi, à L'instinct Marie-Eve

«Ça peut arriver à n'importe qui, peu importe la situation de vie ou le revenu [...] Du jour au lendemain, ta santé mentale peut prendre une débarque, on devient impuissant.»

Chantal Bilodeau

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