Innovation pharmaceutique

Une véritable révolution s'amorce pour les personnes souffrant d'allergies sévères.

Un nouveau produit nommé neffy, qui se présente sous la forme d'un vaporisateur intranasal, permet désormais d'administrer de l'épinéphrine sans avoir à utiliser une aiguille intramusculaire traditionnelle.

Écoutez le pharmacien-propriétaire David Gauthier donner les détails, mercredi après-midi, à L'instinct Marie-Eve.

Ce nouveau dispositif résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C. Pour le moment, il est réservé aux adultes et aux personnes pesant 30 kg et plus. Le vaporisateur demeure plus coûteux que l'EpiPen traditionnel et n'est pas remboursé par la RAMQ.