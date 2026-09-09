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Innovation pharmaceutique

Traitement des allergies graves : un vaporisateur nasal pour remplacer l'EpiPen

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 9 septembre 2026 12:07

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Traitement des allergies graves : un vaporisateur nasal pour remplacer l'EpiPen
Un nouveau produit nommé neffy, qui se présente sous la forme d'un vaporisateur intranasal, permet désormais d'administrer de l'épinéphrine / ISVO / Adobe Stock

Une véritable révolution s'amorce pour les personnes souffrant d'allergies sévères.

Un nouveau produit nommé neffy, qui se présente sous la forme d'un vaporisateur intranasal, permet désormais d'administrer de l'épinéphrine sans avoir à utiliser une aiguille intramusculaire traditionnelle.

Écoutez le pharmacien-propriétaire David Gauthier donner les détails, mercredi après-midi, à L'instinct Marie-Eve.

Ce nouveau dispositif résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C. Pour le moment, il est réservé aux adultes et aux personnes pesant 30 kg et plus. Le vaporisateur demeure plus coûteux que l'EpiPen traditionnel et n'est pas remboursé par la RAMQ.

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