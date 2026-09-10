Terres agricoles

L'utilisation d'un canon antigrêle par un propriétaire de verger à Saint-Paul-d'Abbotsford fait réagir plusieurs citoyens incommodés dus à la pollution sonore.

Lors de sa chronique, Stéphane Gendron défend le droit des agriculteurs à protéger leurs cultures contre les intempéries. Le chroniqueur estime que les résidents qui choisissent de s'installer en milieu rural doivent faire preuve de tolérance envers les activités agricoles.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, faire le point, ce jeudi à L'instinct Marie-Eve.