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Délinquance juvénile

«La racine du problème, souvent, ça part de la maison» - Stéphane Gendron

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 9 septembre 2026 10:43

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
«La racine du problème, souvent, ça part de la maison» - Stéphane Gendron
Stéphane Gendron / Cogeco Média

Face aux méfaits commis par un groupe d'adolescents en trottinette électrique à Lorraine, quelles solutions pourraient être mises en place par la ville pour intervenir?

Selon l'ancien maire, une potentielle solution résiderait dans l'implantation d'une maison des jeunes à Lorraine. Un tel lieu permet d'offrir un encadrement professionnel par des intervenants qualifiés, de faire de la prévention et de responsabiliser la jeunesse avant que la criminalité ne s'installe. Il rappelle également aux parents qu'ils demeurent civilement et financièrement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, partager des solutions, ce mercredi, à l'émission L'Instinct Marie-Eve.

«C'est bien beau de s'attaquer aux jeunes, mais la racine du problème, souvent, ça part de la maison»

Stéphane Gendron

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