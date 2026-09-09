Délinquance juvénile

Face aux méfaits commis par un groupe d'adolescents en trottinette électrique à Lorraine, quelles solutions pourraient être mises en place par la ville pour intervenir?

Selon l'ancien maire, une potentielle solution résiderait dans l'implantation d'une maison des jeunes à Lorraine. Un tel lieu permet d'offrir un encadrement professionnel par des intervenants qualifiés, de faire de la prévention et de responsabiliser la jeunesse avant que la criminalité ne s'installe. Il rappelle également aux parents qu'ils demeurent civilement et financièrement responsables des dommages causés par leurs enfants mineurs.

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, partager des solutions, ce mercredi, à l'émission L'Instinct Marie-Eve.