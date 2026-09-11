 Aller au contenu
Protéger nos commerçants québécois

Opération policière blitz contre le fléau des vols à l'étalage

par 98.5

0:00
13:51

Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 11 septembre 2026 10:30

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Opération policière blitz contre le fléau des vols à l'étalage
Le Québec reste la seule province à ne pas reconnaître le vol au détail comme un enjeu de sécurité publique. / Adobe Stock

Le vol à l'étalage n'est plus un simple délit marginal, mais une véritable crise orchestrée par le crime organisé au Québec.

Face à des pertes colossales de deux milliards de dollars au Québec, Michel Rochette du Conseil canadien du commerce de détail dévoile une stratégie «coup de poing». 

Pour contrer des raids répétés et redonner du souffle à nos commerçants débordés, des brigades policières dédiées sont déployées dans plusieurs villes clés. 

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, expliquer le tout, vendredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.

«Ce n'est plus seulement quelqu'un qui met un petit produit dans son manteau, ce sont des phénomènes groupés, organisés, structurés.»

Michel Rochette

Vous aimerez aussi

Les anecdotes de voyage déjantées de Mononc' Luc Ferrandez
Lagacé le matin
Les anecdotes de voyage déjantées de Mononc' Luc Ferrandez
0:00
8:30
L’IA menace-t-elle l’humanité? «Il y a un risque réel» -Dave Anctil
Lagacé le matin
L’IA menace-t-elle l’humanité? «Il y a un risque réel» -Dave Anctil
0:00
9:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans L'instinct Marie-Eve

Voir tout
Souvenirs du 11 septembre et une analyse de l'éducation paternelle
Rattrapage
C'est vendredi, jour de Boys Club!
Souvenirs du 11 septembre et une analyse de l'éducation paternelle
Écoute empathique: votre partenaire vous parle, l’écoutez-vous vraiment?
Rattrapage
Communication au sein du couple
Écoute empathique: votre partenaire vous parle, l’écoutez-vous vraiment?
Sexugénaires: lever le voile sur la sexualité des aînés sans tabou
Rattrapage
Intimité et vieillissement
Sexugénaires: lever le voile sur la sexualité des aînés sans tabou
Charlie Kirk: comment le militant conservateur est devenu un «martyr»
Rattrapage
Mouvement MAGA
Charlie Kirk: comment le militant conservateur est devenu un «martyr»
Après avoir vécu trois ans dans sa voiture, elle a réussi à s'en sortir
Rattrapage
Itinérance
Après avoir vécu trois ans dans sa voiture, elle a réussi à s'en sortir
Prix de l'essence: les habitudes de conduite des Québécois changent-elles?
Rattrapage
Hausse des prix à la pompe
Prix de l'essence: les habitudes de conduite des Québécois changent-elles?
«Si tu as fait le choix d'aller vivre là, tu te la fermes» -Stéphane Gendron
Rattrapage
Terres agricoles
«Si tu as fait le choix d'aller vivre là, tu te la fermes» -Stéphane Gendron
Agressions à Lorraine: le désarroi d'une mère devant de la violence impunie
Rattrapage
Manque de conséquences
Agressions à Lorraine: le désarroi d'une mère devant de la violence impunie
Traitement des allergies graves : un vaporisateur nasal pour remplacer l'EpiPen
Rattrapage
Innovation pharmaceutique
Traitement des allergies graves : un vaporisateur nasal pour remplacer l'EpiPen
«C'est une vraie guerre humaine» : Émile Roy documente l'urgence en Amazonie
Rattrapage
Changements climatiques
«C'est une vraie guerre humaine» : Émile Roy documente l'urgence en Amazonie
Ton de voix et crédibilité: comment les chefs tentent de séduire les électeurs
Rattrapage
Campagne électorale 2026
Ton de voix et crédibilité: comment les chefs tentent de séduire les électeurs
Des clowns thérapeutiques pour accompagner la fin de vie avec douceur
Rattrapage
Parution du livre «Je te chuchote le printemps»
Des clowns thérapeutiques pour accompagner la fin de vie avec douceur
«La racine du problème, souvent, ça part de la maison» - Stéphane Gendron
Rattrapage
Délinquance juvénile
«La racine du problème, souvent, ça part de la maison» - Stéphane Gendron
Enfants tabassés à Lorraine: le témoignage poignant de la mère des victimes
Rattrapage
Délinquance juvénile
Enfants tabassés à Lorraine: le témoignage poignant de la mère des victimes