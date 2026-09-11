Protéger nos commerçants québécois

Le vol à l'étalage n'est plus un simple délit marginal, mais une véritable crise orchestrée par le crime organisé au Québec.

Face à des pertes colossales de deux milliards de dollars au Québec, Michel Rochette du Conseil canadien du commerce de détail dévoile une stratégie «coup de poing».

Pour contrer des raids répétés et redonner du souffle à nos commerçants débordés, des brigades policières dédiées sont déployées dans plusieurs villes clés.

Écoutez Michel Rochette, président du Conseil canadien du commerce de détail, expliquer le tout, vendredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.