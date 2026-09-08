Pas moins de 72 000 migrants sont débarqués en un clin d’œil dans la petite de Ceuta, ville autonome d'Espagne située en Afrique du Nord.

Derrière cette crise humaine, il y a une véritable bataille géopolitique.

On en parle avec le journaliste Romain Chauvet, basé en Espagne, au micro de Gino Chouinard.

L'enclave espagnole de 80 000 habitants a vu l’arrivée de plus de 70 000 migrants - majoritairement marocains - à la fin juillet.

Une enquête de la justice espagnole cherche à déterminer le rôle du Maroc dans cette affaire, alors que des rumeurs surgissent sur les réseaux sociaux.

Le gouvernement espagnol de Pedro Sanchez, déjà fragilisé, fait face à des manifestations, des pressions politiques et à la demande d’aide de l’Union européenne pour gérer les milliers de migrants restants, dont de nombreux mineurs non accompagnés.