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Santé auditive

Acouphènes chez les jeunes: un mal silencieux en hausse

par 98.5

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Entendu dans

L'instinct Marie-Eve

le 8 septembre 2026 11:03

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Acouphènes chez les jeunes: un mal silencieux en hausse
La hausse des acouphènes chez les jeunes est liée à l’écoute de musique forte avec écouteurs, mais aussi à l’hérédité, aux traumatismes ou aux expositions répétées au bruit. / Adobe Stock

Marie-Eve Beaulieu, audiologiste et vice-présidente de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA), lève le voile sur la hausse inquiétante des acouphènes, particulièrement chez les jeunes confrontés à de mauvaises habitudes d'écoute ou à des bruits intenses. 

L'experte offre de précieux conseils pour protéger l'audition et rappelle toute l'importance de ne pas rester seul avec sa souffrance.

Écoutez Marie-Eve Beaulieu, vice-présidente de l’AQOA, décrire le phénomène, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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