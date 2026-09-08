Santé auditive

Marie-Eve Beaulieu, audiologiste et vice-présidente de l'Association québécoise des orthophonistes et audiologistes (AQOA), lève le voile sur la hausse inquiétante des acouphènes, particulièrement chez les jeunes confrontés à de mauvaises habitudes d'écoute ou à des bruits intenses.

L'experte offre de précieux conseils pour protéger l'audition et rappelle toute l'importance de ne pas rester seul avec sa souffrance.

Écoutez Marie-Eve Beaulieu, vice-présidente de l’AQOA, décrire le phénomène, mardi au micro de Marie-Eve Tremblay.