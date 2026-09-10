À l'occasion de son tour d'horizon de l'actualité, Patrick Lagacé s'attarde au déroulement du 14e jour de la campagne électorale québécoise, marqué par l'entrevue collective des cinq chefs de parti à Radio-Canada.

Lors de cet exercice d'embauche médiatique, Christine Fréchette a évoqué l'utilisation de sondages pour évaluer l'acceptabilité sociale liée à la relance des gaz de schiste, tandis que Charles Milliard s'est défendu sur sa campagne plus effacée et ses cibles d'immigration.

Ruba Ghazal et Paul St-Pierre Plamondon ont, quant à eux, réaffirmé leurs positions souverainistes et budgétaires, ce dernier ayant été le seul soumis à un jeu de questions précises sur le budget de la santé.

On revient également sur les candidats controversés du Parti conservateur du Québec d'Éric Duhaime, qui doit composer avec des déclarations passées embarrassantes.

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