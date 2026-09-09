Le duel Alcaraz-Shelton se termine à 3h33

L'Américain Ben Shelton a vaincu l'Espagnol Carlos Alcaraz en cinq manches à l'US Open... mais pas mardi. Mercredi, vu que la rencontre s'est terminée à 3h33.

Comme dans 3 heures et 33 minutes du matin...

Écoutez la spécialiste de tennis, Hélène Pelletier, commenter cette rencontre avec Marios Langlois, aux Amateurs de sports.

L'analyste résume ainsi le duel: «Quel repas succulent que ce match!»

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