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Le duel Alcaraz-Shelton se termine à 3h33

«Quel repas succulent que ce match!» -Hélène Pelletier

par 98.5 Sports

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12:21

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 septembre 2026 20:40

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Quel repas succulent que ce match!» -Hélène Pelletier
Carlos Alcaraz et Ben Shelton après leur duel en cinq manches qui s'est terminé à 3h33. / AP/Adam Hunger

L'Américain Ben Shelton a vaincu l'Espagnol Carlos Alcaraz en cinq manches à l'US Open... mais pas mardi. Mercredi, vu que la rencontre s'est terminée à 3h33.

Comme dans 3 heures et 33 minutes du matin...

Écoutez la spécialiste de tennis, Hélène Pelletier, commenter cette rencontre avec Marios Langlois, aux Amateurs de sports.

L'analyste résume ainsi le duel: «Quel repas succulent que ce match!»

Les sujets discutés

  • Ben Shelton ravit la 4e place mondiale à Félix Auger-Aliassime;
  • On parle de l'amélioration de Shelton et l’impact de son entourage familial sportif;
  • Un autre américain, Frances Tiafoe, disputera l'autre demi-finale masculine;
  • Les enjeux liés à la programmation tardive des matchs et à la protection des joueurs lors des tournois du grand chelem;
  • Côté féminin, Aryna Sabalenka est assurée de devenir numéro un mondiale, tandis que Coco Gauff affrontera Elena Rybakina en demi-finales.

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