Le duel Alcaraz-Shelton se termine à 3h33

L'Américain Ben Shelton a vaincu l'Espagnol Carlos Alcaraz en cinq manches à l'US Open... mais pas mardi. Mercredi, vu que la rencontre s'est terminée à 3h33.
Comme dans 3 heures et 33 minutes du matin...
Écoutez la spécialiste de tennis, Hélène Pelletier, commenter cette rencontre avec Marios Langlois, aux Amateurs de sports.
L'analyste résume ainsi le duel: «Quel repas succulent que ce match!»
Les sujets discutés
- Ben Shelton ravit la 4e place mondiale à Félix Auger-Aliassime;
- On parle de l'amélioration de Shelton et l’impact de son entourage familial sportif;
- Un autre américain, Frances Tiafoe, disputera l'autre demi-finale masculine;
- Les enjeux liés à la programmation tardive des matchs et à la protection des joueurs lors des tournois du grand chelem;
- Côté féminin, Aryna Sabalenka est assurée de devenir numéro un mondiale, tandis que Coco Gauff affrontera Elena Rybakina en demi-finales.