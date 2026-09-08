Les 40 ans de Lance et compte

Il y a 40 ans cette année, la série Lance et compte arrivait sur les écrans du Québec et menait à une révolution télévisuelle.

Écoutez Éric Hoziel, qui a été révélé dans cette série dans son rôle de Mac Templeton, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Hoziel se souvient que l'équipe ne se nommait pas le National de Québec au départ et que les comédiens auraient bien aimé tourner la série au Forum de Montréal.

Il se rappelle qu'il lui a fallu quatre ou cinq épisodes avant qu'il réalise qu'on le reconnaissait sur la rue.

«On a eu autant de plaisir à tourner Lance et compte que les gens ont eu à regarder la série. On était des enfants dans des magasins de jouets».

Il admet qu'il ne sait pas si «Lance et compte aurait le même succès aujourd’hui».

Hoziel parle aussi de l'esprit d’équipe entre acteurs comme Marc Messier, Yvan Ponton et Michel Forget.

«Il y avait une hiérarchie au niveau du salaire, oui, mais il n’y avait pas de hiérarchie entre les acteurs», dit-il.

Son plus beau souvenir: le tournage de la scène de la conquête de la coupe Stanley.... avec la vraie coupe Stanley.