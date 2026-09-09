 Aller au contenu
Début de la saison de la NFL

À quoi s'attendre des Seahawks et des Patriots cette année?

par 98.5 Sports

0:00
5:42

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 septembre 2026 18:59

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
À quoi s'attendre des Seahawks et des Patriots cette année?
AJ Barner, des Seahawks, inscrit un touch;é lors du Super Bowl devant Jack Gibbens des Patriots. / AP/Mark J. Terrill

En février, les Seahawks de Seattle ont remporté leur deuxième Super Bowl face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les deux équipes se retrouvent à Seattle mercredi soir en lever de rideau de la saison 2026 de la NFL.

Écoutez le spécialiste de football Bruno Heppell en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Ce ne sont pas les mêmes équipes en présence, note Heppell;
  • On espère un meilleur match qu'au Super Bowl;
  • La ligne d'attaque des Patriots va-t-elle bien protéger son quart?
  • A. J. Brown avec les Patriots, une bonne idée?
  • À quoi doit-on s'attendre des Seahawks cette année?

Vous aimerez aussi

«J'ai la chance de jouer pour la meilleure équipe de la CFL» -Rohan Jones
Les amateurs de sports
«J'ai la chance de jouer pour la meilleure équipe de la CFL» -Rohan Jones
0:00
6:12
«On a une opportunité de prolonger ce succès» -Danny Maciocia
Les amateurs de sports
«On a une opportunité de prolonger ce succès» -Danny Maciocia
0:00
13:33
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Pete Crow-Armstrong s'impose de plus en plus
Rattrapage
Joueur le plus utile de la Ligue nationale
Pete Crow-Armstrong s'impose de plus en plus
«Il y a des golfeurs qui vont regretter leur choix» -Hugues Léger
Rattrapage
Le circuit de golf LIV en faillite
«Il y a des golfeurs qui vont regretter leur choix» -Hugues Léger
«Quel repas succulent que ce match!» -Hélène Pelletier
Rattrapage
Le duel Alcaraz-Shelton se termine à 3h33
«Quel repas succulent que ce match!» -Hélène Pelletier
Les Canadiens intéressés? «Pourquoi pas?» -Jean-François Chaumont
Rattrapage
Les Ducks et Chris Kreider se séparent
Les Canadiens intéressés? «Pourquoi pas?» -Jean-François Chaumont
Qu'en sera-t-il de la première saison hivernale pour le CF Montréal?
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Qu'en sera-t-il de la première saison hivernale pour le CF Montréal?
«Deux joueurs de qualité, deux leaders» -André Tourigny
Rattrapage
Anders Lee et Vincent Trocheck avec le Mammoth
«Deux joueurs de qualité, deux leaders» -André Tourigny
«Je peux te dire que de la pression, il y en a plus» -José Théodore
Rattrapage
Première saison comme numéro 1 pour Dobes
«Je peux te dire que de la pression, il y en a plus» -José Théodore
Le CF Montréal sans Owusu, mais avec Sanchez comme partant
Rattrapage
Face à Charlotte FC
Le CF Montréal sans Owusu, mais avec Sanchez comme partant
Doit-on offrir un nouveau contrat à Josh Anderson?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Temps d'arrêt
Doit-on offrir un nouveau contrat à Josh Anderson?
«Il nous a donné beaucoup de matériel dramatique» -André St-Pierre
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Brendan Gallagher dans La Reconstruction
«Il nous a donné beaucoup de matériel dramatique» -André St-Pierre
«On est là pour gagner des matchs et pour gagner des trophées» -Luca Saputo
Rattrapage
Vidéo
L'acquisition d'Alexis Sanchez
«On est là pour gagner des matchs et pour gagner des trophées» -Luca Saputo
Regarder21:49Mario Langlois
«Le principal rival pour Montréal, c'est Raleigh» -Jeremy Filosa
Rattrapage
Expansion du Baseball majeur
«Le principal rival pour Montréal, c'est Raleigh» -Jeremy Filosa
«On a eu autant de plaisir à tourner que les gens en ont eu à regarder» -Hoziel
Rattrapage
Les 40 ans de Lance et compte
«On a eu autant de plaisir à tourner que les gens en ont eu à regarder» -Hoziel
«J'espère voir Zachary Bolduc signer avant le début du camp» -Antoine Roussel
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Canadiens de Montréal
«J'espère voir Zachary Bolduc signer avant le début du camp» -Antoine Roussel