Début de la saison de la NFL

En février, les Seahawks de Seattle ont remporté leur deuxième Super Bowl face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Les deux équipes se retrouvent à Seattle mercredi soir en lever de rideau de la saison 2026 de la NFL.

Écoutez le spécialiste de football Bruno Heppell en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

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