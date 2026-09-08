L'acquisition d'Alexis Sanchez

Le CF Montréal a encore 11 matchs à disputer au calendrier 2026 de la MLS et il a une chance de remporter le Championnat canadien, ce qui pourrait lui paver la voie à une participation à la CONCACAF.

Écoutez Luca Saputo, le directeur du recrutement et de la méthodologie sportive du CF Montréal, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Strictement d'un point de vue du classement, le CF Montréal est à peu près au même endroit qu'il était il y a un an, soit au moment de la diffusion d’une lettre adressée aux partisans annonçant un processus de reconstruction à long terme.