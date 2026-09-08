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L'acquisition d'Alexis Sanchez

«On est là pour gagner des matchs et pour gagner des trophées» -Luca Saputo

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 septembre 2026 20:27

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois

Le CF Montréal a encore 11 matchs à disputer au calendrier 2026 de la MLS et il a une chance de remporter le Championnat canadien, ce qui pourrait lui paver la voie à une participation à la CONCACAF.

Écoutez Luca Saputo, le directeur du recrutement et de la méthodologie sportive du CF Montréal, au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Strictement d'un point de vue du classement, le CF Montréal est à peu près au même endroit qu'il était il y a un an, soit au moment de la diffusion d’une lettre adressée aux partisans annonçant un processus de reconstruction à long terme.

«On voit qu'après une année, on n'est pas où on veut être, mais en même temps, on a vu de la belle progression, surtout dans l'effectif et dans l'équipe. Dans ce mercato qui vient juste de se fermer, on a eu cinq départs et cinq arrivées. Et quand on regarde les joueurs, au moins sur papier, on voit vraiment une progression en termes de qualité qu'on a dans l'effectif.»

Luca Saputo

L’acquisition du Chilien Alexis Sanchez a provoqué une belle frénésie pour les partisans montréalais.

«C'est quelqu'un avec une importance incroyable», assure Saputo, notant que cela démontre que l'équipe est sérieuse dans son désir de «gagner des matchs» et de «gagner des trophées»

Les autres sujets discutés

  • L'avenir du CF Montréal au stade olympique;
  • La représentation québécoise est cyclique;
  • Luca Saputo souhaitait occuper un poste comme celui qu'il occupe dans sa jeunesse.

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