Les Ducks et Chris Kreider se séparent

Les Ducks d'Anaheim et Chris Kreider ont décidé de prendre des chemins différents.
Écoutez Jean-François Chaumont, de LNH.com, commenter la situation de Chris Kreider avec les Ducks d'Anaheim, avec Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les Ducks d'Anaheim et Chris Kreider se séparent;
- Les Ducks ont besoin d'argent pour mettre Cutter Gauthier sous contrat;
- Kreider souhaite jouer de nouveau dans l’Association de l'est;
- Les Sabres de Buffalo ou les Canadiens de Montréal pourraient l'intéresser. Est-ce réciproque?;
- Pas d'urgence de s'entendre avec Josh Anderson;
- Les négociations de contrat avec Zachary Bolduc et Arber Xhekaj sont en cours.