Un article d’ESPN revient sur l’expansion du baseball majeur, citant Montréal, Portland, Nashville, Raleigh et Orlando comme villes potentielles.

Écoutez à ce sujet le journaliste Jeremy Filosa et l'animateur Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Deux groupes montréalais travaillent dans l'ombre, mais leurs visions sont différentes, souligne Jeremy Filosa.

La ville de Vancouver était absente de cette liste, malgré l’implication du maire.

Selon Jeremy Filosa, le principal rival pour Montréal est la ville de Raleigh, soutenue par le propriétaire des Hurricanes de la Caroline.

On discute aussi de l'avenir de Sidney Crosby.