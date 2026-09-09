Le circuit de golf LIV en faillite

Le circuit de golf LIV est en faillite et certains joueurs risquent de trouver la facture salée.

Écoutez la chronique La valeur du sport du spécialiste de marketing et président des Roses de Montréal, Hugues Léger, qui commente la banqueroute du circuit de golf LIV.

Le circuit doit d'ailleurs des millions de dollars à plusieurs golfeurs vedettes.