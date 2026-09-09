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Le circuit de golf LIV en faillite

«Il y a des golfeurs qui vont regretter leur choix» -Hugues Léger

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 septembre 2026 20:53

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Hugues Léger
Hugues Léger
«Il y a des golfeurs qui vont regretter leur choix» -Hugues Léger
Hugues Léger / Cogeco Média

Le circuit de golf LIV est en faillite et certains joueurs risquent de trouver la facture salée.

Écoutez la chronique La valeur du sport du spécialiste de marketing et président des Roses de Montréal, Hugues Léger, qui commente la banqueroute du circuit de golf LIV.

Le circuit doit d'ailleurs des millions de dollars à plusieurs golfeurs vedettes.

«C'était l'appât du gain qui les a amenés là et certains sont très affectés. Je pense notamment à Jon Rahm à qui on doit 5,7 millions $. Bryson DeChambeau: 5,5 millions $ Ce sont de gros montants. Il y aurait 45 millions $ qui sont dus aux joueurs. Donc, il y en a qui vont regretter leur choix et ceux qui voudront revenir en PGA - et ils risquent de ne pas avoir le choix -, ils feront face à des pénalités importantes. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars pour réintégrer le circuit de la PGA.»

Hugues Léger

Les autres sujets discutés

  • Le contrat de Roger Goodell, commissaire de la NFL, est prolongé jusqu’en 2031 avec une rémunération liée à la performance;
  • Le coût moyen pour assister à un match des Canadiens, à Montréal, atteint 1 231 $, soit 110 % plus cher qu'à l'étranger.

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