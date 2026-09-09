Anders Lee et Vincent Trocheck avec le Mammoth

À l'approche de l'ouverture des camps préparatoires, on renoue avec l'entraîneur-chef du Mammoth de Utah, André Tourigny.
Écoutez le Québécois André Tourigny parler de la saison à venir de son équipe en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
Si Touringy est fort satisfait des acquisitions de l'organisation (des leaders comme Anders Lee et Vincent Trocheck), il reste lucide en raison de la compétitivité de sa section avec les Stars, l'Avalanche, les Predators, les Blues et les Jets.
«On a amené de la flexibilité à notre groupe. On a amené de la profondeur. On a amené de la robustesse. On a amené des gars qui jouent de la bonne façon. On est très contents.»
Les autres sujets discutés
- Joshua Roy devra prouver sa valeur au camp du Mammoth;
- Les priorités de l'équipe incluent l'amélioration des unités spéciales et du travail des défenseurs.