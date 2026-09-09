Anders Lee et Vincent Trocheck avec le Mammoth

À l'approche de l'ouverture des camps préparatoires, on renoue avec l'entraîneur-chef du Mammoth de Utah, André Tourigny.

Écoutez le Québécois André Tourigny parler de la saison à venir de son équipe en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Si Touringy est fort satisfait des acquisitions de l'organisation (des leaders comme Anders Lee et Vincent Trocheck), il reste lucide en raison de la compétitivité de sa section avec les Stars, l'Avalanche, les Predators, les Blues et les Jets.