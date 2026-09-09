Temps d'arrêt

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Doit-on offrir un nouveau contrat à Josh Anderson?

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 9 septembre 2026 18:38

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Doit-on offrir un nouveau contrat à Josh Anderson?
Les amateurs de sports / Cogeco Média

L'attaquant Josh Anderson, qui en est à sa dernière année de contrat avec les Canadiens de Montréal, aura 33 ans au mois de mai prochain.

Le Tricolore doit-il lui offrir un nouveau contrat?

Écoutez l'animateur Mario Langlois commenter cette situation et d'autres sujets en ouverture des Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • Une dernière année - ou pas - pour Josh Anderson à Montréal?
  • Les Ducks vont soumettre Chris Kreider au ballottage? Les Canadiens pourraient-ils être intéressés?
  • Les Blue Jackets laissent entendre que Kirill Martchenko sera échangé?

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