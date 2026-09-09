Temps d'arrêt

L'attaquant Josh Anderson, qui en est à sa dernière année de contrat avec les Canadiens de Montréal, aura 33 ans au mois de mai prochain.
Le Tricolore doit-il lui offrir un nouveau contrat?
Écoutez l'animateur Mario Langlois commenter cette situation et d'autres sujets en ouverture des Amateurs de sports.
Les sujets discutés
- Une dernière année - ou pas - pour Josh Anderson à Montréal?
- Les Ducks vont soumettre Chris Kreider au ballottage? Les Canadiens pourraient-ils être intéressés?
- Les Blue Jackets laissent entendre que Kirill Martchenko sera échangé?