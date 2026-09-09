Temps d'arrêt

L'attaquant Josh Anderson, qui en est à sa dernière année de contrat avec les Canadiens de Montréal, aura 33 ans au mois de mai prochain.

Le Tricolore doit-il lui offrir un nouveau contrat?

Écoutez l'animateur Mario Langlois commenter cette situation et d'autres sujets en ouverture des Amateurs de sports.

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