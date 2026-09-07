Actualité sportive

Après avoir raté cinq mois d'activités en raison d'une blessure au poignet, l'Espagnol Carlos Alcaraz domine au US Open, lui qui n'a perdu qu'une seule manche jusqu'à présent.

Il a facilement disposé de l'Américain en trois manches (6-4, 6-3 et 6-4) lors des huitièmes de finale. La troisième raquette mondiale affrontera un autre Américain, Ben Shelton, en quarts de finale.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque survoler l'actualité, lundi matin, au micro de Patrick Lagacé.