Les Canadiens de Montréal n'ont pas réussi à acquérir de l'aide durant la saison estivale et il reste quelques contrats à signer.

Écoutez à ce sujet l'ex-joueur et spécialiste de hockey Antoine Roussel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pas de renfort pour le Tricolore cet été, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, soutien Roussel, qui estime que les meilleurs échanges surviennent généralement durant l'été plutôt qu'à la veille des camps préparatoires.

«Les meilleurs échanges se font avant la saison. Les échanges structurants se font avant la saison», assure-t-il.

Et il y a le contrat de Zachary Bolduc. Ou plutôt l'absence de...