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Canadiens de Montréal

«J'espère voir Zachary Bolduc signer avant le début du camp» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 8 septembre 2026 19:23

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
«J'espère voir Zachary Bolduc signer avant le début du camp» -Antoine Roussel
Zachary Bolduc / AP/Karl DeBlaker

Les Canadiens de Montréal n'ont pas réussi à acquérir de l'aide durant la saison estivale et il reste quelques contrats à signer.

Écoutez à ce sujet  l'ex-joueur et spécialiste de hockey Antoine Roussel au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Pas de renfort pour le Tricolore cet été, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé, soutien Roussel, qui estime que les meilleurs échanges surviennent généralement durant l'été plutôt qu'à la veille des camps préparatoires.

«Les meilleurs échanges se font avant la saison. Les échanges structurants se font avant la saison», assure-t-il.

Et il y a le contrat de Zachary Bolduc. Ou plutôt l'absence de...

«J'espère voir Zachary Bolduc signer avant le début du camp. Il arrivait après une saison prometteuse du côté de St-Louis. Pourquoi j'aimerais ça qu'il signe avant le début du camp d'entraînement? Parce que tu ne veux pas arriver pendant que le camp est déjà commencé.»

Antoine Roussel

Les autres sujets discutés

  • Les marques individuelles des vedettes la saison dernière;
  • Saison cruciale pour Josh Anderson: une revalorisation salariale ou pas?;
  • Une lettre laissée libre - le «A» de Brendan Gallagher - doit-elle être offerte à un joueur?

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