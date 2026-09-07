Retour de la NFL ce mercredi

À l'approche du début officiel des activités de la NFL ce mercredi avec une reprise de la finale du Super Bowl entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, l'engouement des amateurs de football est plus fort que jamais, notamment au Québec.

Écoutez l'expert football, Bruno Heppell, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports.

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