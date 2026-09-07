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Retour de la NFL ce mercredi

«C'est le fun voir que l'engouement est là au Québec pour le football de la NFL»

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 septembre 2026 19:42

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
«C'est le fun voir que l'engouement est là au Québec pour le football de la NFL»
Bruno Heppell / Cogeco Média

À l'approche du début officiel des activités de la NFL ce mercredi avec une reprise de la finale du Super Bowl entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, l'engouement des amateurs de football est plus fort que jamais, notamment au Québec.

Écoutez l'expert football, Bruno Heppell, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports.

Autres sujets abordés;

  • Répercussions de la vie personnelle de l'entraîneur des Patriots sur son vestiaire;
  • Perspectives d'avenir pour Tua Tagovailoa et les Falcons d'Atlanta;
  • Duo d'entraîneurs composé de Jim Harbaugh et Mike McDaniel;
  • Décision concernant le quart-arrière Kirk Cousins;
  • Prolongation de contrat de 4 ans accordée au commissaire Roger Goodell;
  • Solide victoire des Alouettes de Montréal et le leadership du quart-arrière Davis Alexander.

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