À l'aube de la nouvelle saison de la NFL, les Bucaneers de Tampa Bay ont mis sous contrat leur quart Baker Mayfield pour trois ans et 165 millions de dollars.
Écoutez le spécialiste de football Bruno Heppell à l'aube de la saison 2026 de la NFL au micro de Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Les Buccaneers mettent sous contrat leur quart Baker Mayfield pour trois ans. Les Bucs vont être dans le coup, «mais il ne vont pas gagner le Super Bowl»;
- Est-ce que les Seahawks peuvent répéter?
- Si les Rams demeurent en santé, ils seront «loadés»;
- Les Cowboys sont à surveiller avec leur attaque explosive et leurs ajouts en défensive;
- Un Super Bowl dans l'Ouest?
- Une finale de l'Association américaine entre les Bills et les Ravens?
- Les Chiefs en auront plein les mains face aux Broncos;
- Si la chance peut tourner, les Bengals auront leur chance.