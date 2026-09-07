Actualité sportive

Alors que les Blue Jays de Toronto connaissent d'excellents moments dans la course aux séries éliminatoires, ils s'amorcent mardi soir une série cruciale contre les Athletics, désormais installés à Sacramento.
Écoutez le chroniqueur sportif Jeremy Filosa à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports
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