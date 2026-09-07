 Aller au contenu
Actualité sportive

Les Blues Jays tenteront de poursuivre leur lancée contre les A's

par 98.5

0:00
6:56

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 septembre 2026 19:51

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Les Blues Jays tenteront de poursuivre leur lancée contre les A's
Jeremy Filosa / Cogeco Média

Alors que les Blue Jays de Toronto connaissent d'excellents moments dans la course aux séries éliminatoires, ils s'amorcent mardi soir une série cruciale contre les Athletics, désormais installés à Sacramento.

Écoutez le chroniqueur sportif Jeremy Filosa à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports

Autres sujets abordés

  • Résultats du tournoi de tennis de l'US Open;
  • Réflexions de la FIA sur la relocalisation potentielle des derniers Grands Prix de Formule 1 au Qatar et à Abou Dhabi;
  • Arrestation insolite de l'ancien dirigeant de la F1 Bernie Ecclestone au Portugal;
  • Victoire des Argonauts de Toronto contre les Tiger-Cats de Hamilton dans la LCF;
  • Confirmation de Tua Tagovailoa comme quart-arrière partant des Falcons d'Atlanta.

Vous aimerez aussi

Kimi Antonelli au Grand Prix d'Italie «La 2e plus grosse remontée de l'histoire»
Lagacé le matin
Kimi Antonelli au Grand Prix d'Italie «La 2e plus grosse remontée de l'histoire»
0:00
5:00
La Russie vers un retour au Championnat mondial junior?
Le Québec maintenant
La Russie vers un retour au Championnat mondial junior?
0:00
5:42
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Canadiens de Montréal: «Celui qui veut le plus gagner, c’est Martin St-Louis»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Le premier trio est de retour
Canadiens de Montréal: «Celui qui veut le plus gagner, c’est Martin St-Louis»
Défaite du CF Montréal: «On n'a pas été capable de réagir»
Rattrapage
Revers de 2-0 face à Philadelphie
Défaite du CF Montréal: «On n'a pas été capable de réagir»
«C'est le fun voir que l'engouement est là au Québec pour le football de la NFL»
Rattrapage
Retour de la NFL ce mercredi
«C'est le fun voir que l'engouement est là au Québec pour le football de la NFL»
Victoire d'Antonelli: «Il a eu le couteau entre les dents toute la course»
Rattrapage
Grand Prix d'Italie
Victoire d'Antonelli: «Il a eu le couteau entre les dents toute la course»
Les Blue Jays en lutte pour les séries: «Les partisans de Toronto le méritent»
Rattrapage
Dernier droit dans le baseball majeur
Les Blue Jays en lutte pour les séries: «Les partisans de Toronto le méritent»
«J’ai arrêté d’essayer de comprendre» -Jocelyn Lemieux
Rattrapage
Vidéo
Décès de son frère Claude
«J’ai arrêté d’essayer de comprendre» -Jocelyn Lemieux
Regarder1:27:44Mario Langlois
F1: une lutte entre Mercedes et Ferrari pour le reste de la saison?
Rattrapage
Antonelli, Russel, Leclerc...
F1: une lutte entre Mercedes et Ferrari pour le reste de la saison?
Les Canucks donne 9,4 millions au défenseur Zeev Buium
Rattrapage
8 ans et 9,4 millions
Les Canucks donne 9,4 millions au défenseur Zeev Buium
«Elle n'avait pas besoin du visage rempli de méchanceté de son père»
Rattrapage
Éliminée au troisième tour
«Elle n'avait pas besoin du visage rempli de méchanceté de son père»
«Ça l'aurait été facile de donner un chèque en blanc» -Félix Séguin
Rattrapage
Contrat de 12 ans pour TVA Sports
«Ça l'aurait été facile de donner un chèque en blanc» -Félix Séguin
Les Alouettes affrontent des Lions en très grande forme
Rattrapage
Cinq victoires d'affilée
Les Alouettes affrontent des Lions en très grande forme
Le meilleur sprinteur du Québec... est un joueur de baseball
Rattrapage
Cas inusité
Le meilleur sprinteur du Québec... est un joueur de baseball
De longs matchs cette année aux Internationaux de tennis junior de Repentigny
Rattrapage
17 numéros 1 mondiaux y ont joué dans le passé
De longs matchs cette année aux Internationaux de tennis junior de Repentigny
«Il faut sortir de cette séquence sur la route indemne» -Vincent Destouches
Rattrapage
Beaucoup de matchs à l'étranger à venir
«Il faut sortir de cette séquence sur la route indemne» -Vincent Destouches