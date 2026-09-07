Le premier trio est de retour

À l'occasion du lundi de la fête du Travail, on lance la nouvelle saison du premier trio.

Mario Langlois reçoit ses collaborateurs Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean.

Pour ouvrir la saison, la table s'est penchée sur la pression qui pèse sur l'organisation du Canadien de Montréal.

Écoutez le premier trio, composé des experts hockey Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports.

Tony et Stéphane estiment que l'urgence de gagner provient d'abord des partisans impatients, Louis croit plutôt que c'est l'entraîneur-chef Martin St-Louis qui ressent le plus fort désir de vaincre.

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