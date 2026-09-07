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Le premier trio est de retour

Canadiens de Montréal: «Celui qui veut le plus gagner, c’est Martin St-Louis»

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 7 septembre 2026 21:03

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Stéphane Waite
Stéphane Waite

et autres

Canadiens de Montréal: «Celui qui veut le plus gagner, c’est Martin St-Louis»
Le premier trio, composé des experts hockey Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean. / Cogeco Média

À l'occasion du lundi de la fête du Travail, on lance la nouvelle saison du premier trio.

Mario Langlois reçoit ses collaborateurs Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean.

Pour ouvrir la saison, la table s'est penchée sur la pression qui pèse sur l'organisation du Canadien de Montréal.

Écoutez le premier trio, composé des experts hockey Tony Marinaro, Stéphane Waite et Louis Jean, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports.

Tony et Stéphane estiment que l'urgence de gagner provient d'abord des partisans impatients, Louis croit plutôt que c'est l'entraîneur-chef Martin St-Louis qui ressent le plus fort désir de vaincre.

Autres sujets abordés;

  • Le travail du directeur général Kent Hughes au cours de l'été et la patience de la direction;
  • Les attentes élevées envers les jeunes joueurs étoiles;
  • L'avenir de l'attaquant Josh Anderson avec l'équipe et la possibilité d'une prolongation de contrat.

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