Cadre financier du parti conservateur

Les conservateurs ont promis des baisses d’impôts et de taxes majeures pour les citoyens et les entreprises, dans le contexte de leur cadre financier publié mercredi.

Pour ce faire, ils prévoient notamment de couper dans les budgets accordés aux subventions aux entreprises et de réduire le nombre de fonctionnaires. Ces coupures permettraient de dégager une marge de manœuvre de 60,3 milliards de dollars sur 5 ans.

Écoutez Adrien Pouliot, porte-parole du Parti conservateur du Québec en matière d’économie et de finances publiques et candidat dans D'Arcy-McGee, faire le point mercredi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.