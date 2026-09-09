Campagne électorale 2026

Alors que le Parti québécois (PQ) promet la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec, le magazine L'actualité a mené une vaste recherche pour comprendre les motivations historiques et actuelles des Québécois en ce sens.

L'étude révèle que les arguments du «non» sont restés identiques depuis 1995, tandis que les moteurs du «oui» ont évolué vers un désir de rapatrier l'ensemble des pouvoirs politiques.

Écoutez le chef du bureau politique du magazine L'actualité, Guillaume Bourgault-Côté, présenter les résultats de la recherche, ce mercredi, à l'émission La Commission.