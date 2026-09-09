 Aller au contenu
Campagne électorale 2026

L'évolution des arguments souverainistes et fédéralistes depuis 1995

par 98.5

0:00
13:35

Entendu dans

La commission

le 9 septembre 2026 14:38

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'évolution des arguments souverainistes et fédéralistes depuis 1995
L'évolution des arguments souverainistes et fédéralistes depuis 1995 / La Presse Canadienne

Alors que le Parti québécois (PQ) promet la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec, le magazine L'actualité a mené une vaste recherche pour comprendre les motivations historiques et actuelles des Québécois en ce sens.

L'étude révèle que les arguments du «non» sont restés identiques depuis 1995, tandis que les moteurs du «oui» ont évolué vers un désir de rapatrier l'ensemble des pouvoirs politiques.

Écoutez le chef du bureau politique du magazine L'actualité, Guillaume Bourgault-Côté, présenter les résultats de la recherche, ce mercredi, à l'émission La Commission.

«En 2016, PSPP promettait de faire un référendum seulement dans un 2e mandat, si 20% de la population allait signer un registre demandant un référendum et s'il y avait un sondage mentionnant qu'environ 45% appuyaient le ''oui''.»

Guillaume Bourgault-Côté

Autres sujets abordés

  • Le déroulement de la campagne électorale au 13e jour et les défis à venir;
  • L'évolution de la posture de Paul St-Pierre Plamondon sur la tenue d'un référendum depuis 2016;
  • L'écart entre les priorités quotidiennes des électeurs (santé, coût de la vie) et la question souverainiste.

Vous aimerez aussi

«Il faut changer le vieux modèle québécois sclérosé, gaspilleur»
La commission
«Il faut changer le vieux modèle québécois sclérosé, gaspilleur»
0:00
11:34
Le PLQ promet de supprimer 12 000 postes dans la fonction publique
La commission
Le PLQ promet de supprimer 12 000 postes dans la fonction publique
0:00
8:44
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
Carney doit-il maintenir la ligne dure face à Trump?
Rattrapage
Discussion
Carney doit-il maintenir la ligne dure face à Trump?
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Rattrapage
Les risques liés à l'intelligence artificielle
L'IA pourrait-elle « tous nous tuer » d'ici la fin de la décennie?
Le baril de pétrole brut à 100$: quels impacts pour le consommateur?
Rattrapage
Une première depuis juillet
Le baril de pétrole brut à 100$: quels impacts pour le consommateur?
«Il faut changer le vieux modèle québécois sclérosé, gaspilleur»
Rattrapage
Cadre financier du parti conservateur
«Il faut changer le vieux modèle québécois sclérosé, gaspilleur»
Qui influence le plus la politique commerciale de Donald Trump?
Rattrapage
Guerre tarifaire
Qui influence le plus la politique commerciale de Donald Trump?
«C'est tellement facile de trouver un bouc émissaire pour expliquer nos misères»
Rattrapage
Propos de PSPP sur l'immigration et le logement
«C'est tellement facile de trouver un bouc émissaire pour expliquer nos misères»
«Pour la première fois, Zelensky met un genou à terre»
Rattrapage
Émergence de nouveaux drones à réaction russes
«Pour la première fois, Zelensky met un genou à terre»
Le Canada et l'Union européenne négocient une alliance stratégique d'envergure
Rattrapage
Relations internationales
Le Canada et l'Union européenne négocient une alliance stratégique d'envergure
Le PLQ promet de supprimer 12 000 postes dans la fonction publique
Rattrapage
Promesse électorale
Le PLQ promet de supprimer 12 000 postes dans la fonction publique
Infrastructures publiques : stratégie de la CAQ pour limiter la hausse des coûts
Rattrapage
Campagne de la CAQ
Infrastructures publiques : stratégie de la CAQ pour limiter la hausse des coûts
«Un woke de La Presse a cru bon de faire l'inventaire des animatrices du 98.5»
Rattrapage
Montée de lait de Luc Ferrandez
«Un woke de La Presse a cru bon de faire l'inventaire des animatrices du 98.5»
Contre-tarifs: le Parti Québécois dénonce la stratégie d'Ottawa
Rattrapage
Une approche mur-à-mur punira les entreprises
Contre-tarifs: le Parti Québécois dénonce la stratégie d'Ottawa
«L'urgence de l'heure, c'est d'augmenter le nombre de logements sociaux»
Rattrapage
L'itinérance touche maintenant tout le Québec
«L'urgence de l'heure, c'est d'augmenter le nombre de logements sociaux»
60% veulent un changement de gouvernement: «C'est pas tant que ça»
Rattrapage
Sondage Léger
60% veulent un changement de gouvernement: «C'est pas tant que ça»