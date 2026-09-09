Campagne électorale 2026

Alors que le Parti québécois (PQ) promet la tenue d'un référendum sur l'indépendance du Québec, le magazine L'actualité a mené une vaste recherche pour comprendre les motivations historiques et actuelles des Québécois en ce sens.
L'étude révèle que les arguments du «non» sont restés identiques depuis 1995, tandis que les moteurs du «oui» ont évolué vers un désir de rapatrier l'ensemble des pouvoirs politiques.
Écoutez le chef du bureau politique du magazine L'actualité, Guillaume Bourgault-Côté, présenter les résultats de la recherche, ce mercredi, à l'émission La Commission.
«En 2016, PSPP promettait de faire un référendum seulement dans un 2e mandat, si 20% de la population allait signer un registre demandant un référendum et s'il y avait un sondage mentionnant qu'environ 45% appuyaient le ''oui''.»
Autres sujets abordés
- Le déroulement de la campagne électorale au 13e jour et les défis à venir;
- L'évolution de la posture de Paul St-Pierre Plamondon sur la tenue d'un référendum depuis 2016;
- L'écart entre les priorités quotidiennes des électeurs (santé, coût de la vie) et la question souverainiste.