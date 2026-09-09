 Aller au contenu
Pas facile pour le chef des libéraux

Campagne du PLQ et de Charles Milliard: «Les militants sont frustrés»

par 98.5

0:00
13:59

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 septembre 2026 08:57

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Campagne du PLQ et de Charles Milliard: «Les militants sont frustrés»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

La campagne électorale du Parti libéral du Québec bat son plein, mais la stratégie et l'organisation entourant son chef, Charles Milliard, suscitent de vive inquiétudes chez plusieurs militants.

Manque d'expérience de l'équipe, erreurs de communication et difficultés à convaincre les francophones: le chef libéral peine à trouver son rythme dans une course particulièrement serrée.

Selon l'ancienne ministre libérale, le nouveau chef manque de mordant et semble isolé avec son entourage immédiat, se coupant des conseils des stratèges et des anciens du parti.

Écoutez la coanimatrice de La commission et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau, mercredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

Mandat avec la CAQ: «J'y vais pour rencontrer des entreprises» - Olivier Primeau
Lagacé le matin
Mandat avec la CAQ: «J'y vais pour rencontrer des entreprises» - Olivier Primeau
0:00
13:39
Quand les entreprises surfent sur la campagne électorale
Lagacé le matin
Quand les entreprises surfent sur la campagne électorale
0:00
5:04
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Tendances TikTok inquiétantes: «Le but est de terroriser les gens»
Rattrapage
Réseaux sociaux
Tendances TikTok inquiétantes: «Le but est de terroriser les gens»
La sexualité chez les aînés: «Sexugénaires» lève le voile sur un sujet tabou
Rattrapage
TV5
La sexualité chez les aînés: «Sexugénaires» lève le voile sur un sujet tabou
«Les Bills, il faut que ça soit leur année» -Bruno Heppell
Rattrapage
Début de la saison dans la NFL
«Les Bills, il faut que ça soit leur année» -Bruno Heppell
Crise économique et politique: «On est dû pour une bonne crise»
Rattrapage
Élections 2026
Crise économique et politique: «On est dû pour une bonne crise»
Son commerce est situé sur la frontière: «Les prix vont monter»
Rattrapage
À Dundee
Son commerce est situé sur la frontière: «Les prix vont monter»
Maisons des aînés: «Il faut revoir l'ensemble du modèle» - Sylvie Tremblay
Rattrapage
Des centaines de chambres vacantes
Maisons des aînés: «Il faut revoir l'ensemble du modèle» - Sylvie Tremblay
Guerre tarifaire: une réponse étonnamment modérée de Trump?
Rattrapage
Bisbille entre Ottawa et Washington
Guerre tarifaire: une réponse étonnamment modérée de Trump?
Le «gang des trottinettes» à Lorraine: «Un rassemblement de petits voyous»
Rattrapage
Le maire et la police font le point
Le «gang des trottinettes» à Lorraine: «Un rassemblement de petits voyous»
Mandat avec la CAQ: «J'y vais pour rencontrer des entreprises» - Olivier Primeau
Rattrapage
Quelles sont ses réelles motivations?
Mandat avec la CAQ: «J'y vais pour rencontrer des entreprises» - Olivier Primeau
Accès à la propriété: les mesures sont-elles vraiment efficaces?
Rattrapage
Doper le problème au lieu de le régler
Accès à la propriété: les mesures sont-elles vraiment efficaces?
«Dans le cas d'Éric Lanthier, on a l'impression qu'il est révisionniste»
Rattrapage
Candidat controversé dans l'équipe d'Éric Duhaime
«Dans le cas d'Éric Lanthier, on a l'impression qu'il est révisionniste»
Quand les entreprises surfent sur la campagne électorale
Rattrapage
Élections 2026
Quand les entreprises surfent sur la campagne électorale
Spécial «de tête» | L’énigme du mercredi 9 septembre
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «de tête» | L’énigme du mercredi 9 septembre
«Jardin» à l'Espace Libre: une expérience immersive hors du commun
Rattrapage
Théâtre horticole
«Jardin» à l'Espace Libre: une expérience immersive hors du commun