Pas facile pour le chef des libéraux

La campagne électorale du Parti libéral du Québec bat son plein, mais la stratégie et l'organisation entourant son chef, Charles Milliard, suscitent de vive inquiétudes chez plusieurs militants.

Manque d'expérience de l'équipe, erreurs de communication et difficultés à convaincre les francophones: le chef libéral peine à trouver son rythme dans une course particulièrement serrée.

Selon l'ancienne ministre libérale, le nouveau chef manque de mordant et semble isolé avec son entourage immédiat, se coupant des conseils des stratèges et des anciens du parti.

Écoutez la coanimatrice de La commission et chroniqueuse politique Nathalie Normandeau, mercredi, à Lagacé le matin.