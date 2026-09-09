Donald Trump récidive

Le président américain Donald Trump a suscité le mécontentement des Britanniques après avoir partagé une vidéo trompeuse montrant plusieurs chefs d'État ignorer des personnes en malaise.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle faire le point, mercredi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

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