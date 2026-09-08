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Le cas de Dolly Parton fait réagir

«On fait quoi de l'utilisation de l'intelligence artificielle en cas de deuil?»

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2026 09:47

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
«On fait quoi de l'utilisation de l'intelligence artificielle en cas de deuil?»
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le chroniqueur Frédéric Labelle aborde les dérives de l'intelligence artificielle survenues à la suite du décès de la chanteuse Dolly Parton. 

La profusion de faux contenus et d'avatars générés par IA suscite la colère de sa famille.

Quel est l'impact psychologique de ces technologies permettant de créer des répliques virtuelles de personnes disparues?

Ces outils risquent-ils d'entraver le processus naturel du deuil?

Écoutez le chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mardi à Lagacé le matin

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