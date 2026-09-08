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Abonnements numériques

La Loi 10 visera à faciliter le désabonnement numérique

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2026 17:19

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
La Loi 10 visera à faciliter le désabonnement numérique
Gino Chouinard / Cogeco Média

Il est facile de s'abonner à des abonnements numériques. Se désabonner est passablement plus ardu. Mais ça va changer.

Écoutez à ce sujet Patrick Renaud, chroniqueur affaires et conférencier certifié à HEC Montréal en commerce de détail, avec Gino Chouinard et Catherine Beauchamp.

Patrick Renaud explique que la Loi 10, instaurée par le ministre Simon Jolin-Barrette et qui sera en vigueur au Québec dès le 12 septembre, vise à faciliter le désabonnement aux abonnements numériques (infolettres, services comme Netflix, boîtes-repas).

Cette loi oblige les entreprises, même étrangères, à offrir un processus de désabonnement simple (un clic) et à envoyer un avis écrit avant la fin des promotions, sous peine d’intervention de l’Office de protection du consommateur.

Patrick Renaud souligne aussi les enjeux de partage de données et la nécessité de lire les petits caractères lors de l’inscription.

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