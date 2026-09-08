Riposte canadienne

Alors que les contre-tarifs canadiens viennent d'entrer en vigueur, la stratégie d'Ottawa vise désormais à exercer une pression politique ciblée sur les républicains en vue des élections de mi-mandat aux États-Unis.

Le chroniqueur Dimitri Soudas explique que le véritable levier du Canada réside dans sa capacité à imposer un coût politique aux républicains américains.

Il revient également sur le fonctionnement des mécanismes de remise prévus par Ottawa pour soutenir les entreprises québécoises touchées qui ne trouvent pas d'alternatives locales.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi à Lagacé le matin.