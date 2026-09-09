L'affrontement opposant Ben Shelton à Carlos Alcaraz en quart de finale des Internationaux de tennis des États-Unis s'est terminé à 3h30 du matin, marquant les esprits en raison du retard accumulé au cours de la journée.
Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque faire le point avec Patrick Lagacé, mercredi matin.
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