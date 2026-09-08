Guerre commerciale

Louis Lacroix fait le point sur la stratégie de la première ministre Christine Fréchette face aux menaces tarifaires de Donald Trump.

Pour contrer ces mesures, Québec mise sur les achats publics comme bouclier, maintenant une pénalité de 25 % sur les soumissions américaines tout en accordant un rabais de 15 % aux entreprises d'ici.

Le gouvernement lance également un appel à l'achat local et se dit prêt à épauler les fleurons québécois comme Bombardier si Washington concrétise ses attaques ciblées.

Écoutez Louis Lacroix, journaliste de Cogeco Media, résumer le tout, mardi à Lagacé le matin.