Des restaurateurs sont victimes

À la fin de l'été et à l'approche de l'automne, l'omniprésence des guêpes sur les terrasses devient particulièrement désagréable pour les clients.

Toutefois, certains restaurants doivent composer avec une situation bien particulière: recevoir de mauvais avis Google en raison de la présence de ces insectes sur leur terrasse.

C'est notamment le cas du restaurant Patate et Persil de Vaudreuil, qui a dû lancer un appel à l'indulgence sur ses réseaux sociaux.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter avec l'entomologiste Étienne Normandin mardi à Lagacé le matin.