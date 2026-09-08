La police a dévoilé sa nouvelle adresse...

C'est une histoire troublante qui relève d'une bévue policière majeure. Niniosca Grenier, une jeune femme de Saint-Jean-sur-Richelieu victime de violence conjugale, a vu sa vie complètement basculer.

Alors qu'elle avait tout mis en œuvre pour déménager et cacher sa nouvelle adresse à son ex-conjoint violent, elle a eu la terrifiante surprise de constater que ce dernier se trouvait à proximité de chez elle.

Et pour cause: c'est une policière de la région qui a commis l'erreur de dévoiler sa nouvelle adresse à l'agresseur, lors d'un échange au poste de police...

Écoutez Niniosca Grenier faire le point, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.