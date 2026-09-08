Protectionnisme américain

Le chroniqueur économique Alexandre Leblond décortique les dynamiques réelles du libre-échange mondial, en réaction aux politiques protectionnistes de Donald Trump et aux menaces pesant sur des entreprises comme Bombardier.

À travers l'exemple de l'électronique et de la chaîne de production d'Apple, il explique pourquoi rapatrier entièrement la fabrication de certains produits aux États-Unis relève de l'illusion.

La spécialisation des marchés, telle que la maîtrise de l'électronique par la Chine ou l'expertise du Québec en aéronautique, démontre que la recherche d'autosuffisance totale est économiquement inefficace.

Écoutez Alexandre Leblond expliquer le tout, mardi à Lagacé le matin, lors de sa chronique financière.