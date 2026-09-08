Relance économique et tarifs de Trump

Luc Ferrandez revient sur les raisons qui l'ont poussé à refuser une entrevue au Journal de Montréal, évoquant le traitement médiatique dont il a souvent fait l'objet.

L'échange glisse ensuite sur les tensions commerciales avec les États-Unis et la vision économique de l'ancien premier ministre Jean Charest.

Selon Ferrandez, le Québec et le Canada doivent cesser de s'en remettre à la facilité des échanges américains et profiter de la crise pour se réinventer.

Il préconise d'investir massivement dans l'innovation, la production locale et le développement stratégique d'un secteur industriel autonome.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi à Lagacé le matin.