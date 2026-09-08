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Relance économique et tarifs de Trump

Guerre commerciale: «Dans cette crise, il faut apprendre à se réinventer»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 8 septembre 2026 09:18

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Guerre commerciale: «Dans cette crise, il faut apprendre à se réinventer»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Luc Ferrandez revient sur les raisons qui l'ont poussé à refuser une entrevue au Journal de Montréal, évoquant le traitement médiatique dont il a souvent fait l'objet.

L'échange glisse ensuite sur les tensions commerciales avec les États-Unis et la vision économique de l'ancien premier ministre Jean Charest.

Selon Ferrandez, le Québec et le Canada doivent cesser de s'en remettre à la facilité des échanges américains et profiter de la crise pour se réinventer.

Il préconise d'investir massivement dans l'innovation, la production locale et le développement stratégique d'un secteur industriel autonome.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi à Lagacé le matin

«J'ai commencé à faire de la politique en 2009 [...] puis j'ai jamais eu un papier positif dans le Journal de Montréal. JAMAIS, jamais.»

Luc Ferrandez

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