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Rien ne va plus entre Carney et Trump

Guerre tarifaire avec les États-Unis: «Ce qui est clair, c'est que ça fait mal»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 septembre 2026 06:29

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Guerre tarifaire avec les États-Unis: «Ce qui est clair, c'est que ça fait mal»
Le tour d'horizon de Patrick Lagacé / Cogeco Média

Les tensions commerciales se poursuivent entre Ottawa et Washington alors que le président américain Donald Trump annonce une série de mesures de rétorsion ciblant plusieurs produits canadiens, notamment l'alcool, la bière et certains produits laitiers.

Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur l'enflure de ce conflit commercial mercredi dans son tour d'horizon.

 

«Un des buts des Américains, c'est de rendre le Canada encore plus dépendant des États-Unis, d'en faire une sorte de vassal [...] Ce que les Américains souhaitent, c'est une dépendance accrue de la part des Canadiens. Et ça, ça ne va pas dans le sens d'un partenariat économique.»

Patrick Lagacé

Autres sujets abordés

  • Mesures de soutien aux entreprises québécoises annoncées par Christine Fréchette;
  • Maintien de la promesse du Parti québécois de tenir un référendum, même s'il est minoritaire;
  • Controverses entourant la candidature d'un pasteur conservateur pour le Parti conservateur du Québec;
  • Remise en question de la fiabilité de la boussole électorale de Radio-Canada;
  • Escalade militaire au Moyen-Orient entre l'Iran et les forces américaines;
  • Cadeaux de Noël controversés offerts par Donald Trump à ses collaboratrices;
  • Révélations du journal Haaretz sur des avertissements ignorés avant les attaques du 7 octobre 2023;
  • Problématique des chambres inoccupées dans les maisons des aînés (MDA) malgré la pénurie de places;
  • Les méfaits d'un groupe de jeunes à trottinette électrique perturbent la tranquillité à Lorraine.

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