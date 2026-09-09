Rien ne va plus entre Carney et Trump

Les tensions commerciales se poursuivent entre Ottawa et Washington alors que le président américain Donald Trump annonce une série de mesures de rétorsion ciblant plusieurs produits canadiens, notamment l'alcool, la bière et certains produits laitiers.
Écoutez Patrick Lagacé faire le point sur l'enflure de ce conflit commercial mercredi dans son tour d'horizon.
«Un des buts des Américains, c'est de rendre le Canada encore plus dépendant des États-Unis, d'en faire une sorte de vassal [...] Ce que les Américains souhaitent, c'est une dépendance accrue de la part des Canadiens. Et ça, ça ne va pas dans le sens d'un partenariat économique.»
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