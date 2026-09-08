Itinérance au Québec

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a fait publier une lettre ouverte intitulée Un nouvel horizon pour la lutte à l'itinérance pour forcer les partis politiques à chiffrer et présenter leurs engagements en pleine campagne.

Déplorant que l'itinérance soit traitée comme un enjeu périphérique malgré une hausse de 40 % des cas en quatre ans, il refuse que la situation soit considérée comme une fatalité.

Il martèle qu'un plan crédible passe d'abord par un accès massif au logement et cite l'exemple de la Finlande pour prouver qu'il est possible de renverser la tendance.

Écoutez Bruno Marchand, maire de Québec, exhorter les partis politiques à prioriser la lutte à l’itinérance dans la campagne, mardi au micro de Patrick Lagacé.