L'environnement évacué des enjeux électoraux?

L'humoriste et vulgarisateur scientifique Boucar Diouf présente son tout nouveau livre Papa, l'homme qui aimait les zébus, écrit en hommage à son père décédé il y a deux ans, ainsi que son nouveau spectacle Trois prédateurs et un bungalow.

Il aborde la relation unique et réciproque qu'entretiennent les humains avec les animaux, déplorant du même coup la «biophobie» grandissante des nouvelles générations envers certaines espèces jugées dérangeantes, comme les guêpes ou les araignées.

L'auteur regrette également le manque de place accordé aux enjeux environnementaux dans le débat public et politique actuel.

Écoutez l'auteur et conférencier Boucar Diouf faire le point avec Patrick Lagacé, mardi, à l'émission Lagacé le matin.