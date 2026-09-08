Le gouvernement australien compte présenter un nouveau projet de loi qui imposerait un devoir de protection aux plateformes de réseaux sociaux.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur Philippe Lacroix au micro de Gino Chouinard.

Concrètement, les citoyens pourraient désactiver les algorithmes sur les réseaux sociaux.

Cela imposerait aux plateformes un devoir de protection contre des contenus néfastes pour les moins de 18 ans (pornographie, harcèlement, criminalité, troubles alimentaires).