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Réseaux sociaux

L'Australie veut que ses citoyens puissent désactiver les algorithmes

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2026 16:00

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Philippe Lacroix
Philippe Lacroix
L'Australie veut que ses citoyens puissent désactiver les algorithmes
Réseaux sociaux et culture pop: Philippe Lacroix patrouille le Web / Cogeco Média

Le gouvernement australien compte présenter un nouveau projet de loi qui imposerait un devoir de protection aux plateformes de réseaux sociaux.

Écoutez à ce sujet le chroniqueur Philippe Lacroix au micro de Gino Chouinard.

Concrètement, les citoyens pourraient désactiver les algorithmes sur les réseaux sociaux.

Cela imposerait aux plateformes un devoir de protection contre des contenus néfastes pour les moins de 18 ans (pornographie, harcèlement, criminalité, troubles alimentaires).

«Cette ambition de l'Australie, c'est intéressant cette idée de pouvoir désactiver les algorithmes. Est-ce que ça va passer? Ça reste à voir. Puis, dans un deuxième temps, il reste à voir aussi si les gens vont vouloir désactiver l'algorithme».

Philippe Lacroix

Autre sujet abordé:

  • Une compagnie danoise de sofa... se copie elle-même.

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