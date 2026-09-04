 Aller au contenu
Éliminée au troisième tour

«Elle n'avait pas besoin du visage rempli de méchanceté de son père»

par 98.5

0:00
12:42

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 septembre 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Elle n'avait pas besoin du visage rempli de méchanceté de son père»
Leylah Fernandez a échappé la victoire à Flushing Meadows. / CP - Kirsty Wigglesworth

Le comportement du père de la joueuse de tennis Leylah Fernandez, Jorge Fernandez, refait surface après que la Québécoise se soit inclinée au troisième tour du US Open face à l'Américaine Jessica Pegula.

Malgré une première manche convaincante remportée 6-1, Fernandez a perdu le rythme et sa confiance, s'inclinant 4-6 et 3-6 lors des deux manches suivantes.

Plus le match avançait, plus Jorge Fernandez, père et entraineur de Leylah, exprimait son mécontentement dans les estrades, allant jusqu'à se lever debout pour exprimer sa colère.

Écoutez l'analyste de tennis Hélène Pelletier aborder le sujet, vendredi, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Je trouve ça dommage parce que c'est un monsieur que j'ai déjà interviewé. Il est super intelligent, il a joué lui aussi du haut niveau au soccer en Amérique du Sud, mais il n'est pas capable de se débarrasser de cette attitude là.»

Hélène Pelletier

Vous aimerez aussi

Contrat de 12 ans de TVA Sports: «Comme le début d'un temps nouveau»
Lagacé le matin
Contrat de 12 ans de TVA Sports: «Comme le début d'un temps nouveau»
0:00
5:24
Les wagons de Via Rail et les Leafs: la boutade de Mark Carney
Lagacé le matin
Les wagons de Via Rail et les Leafs: la boutade de Mark Carney
0:00
5:05
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
F1: une lutte entre Mercedes et Ferrari pour le reste de la saison?
Rattrapage
Antonelli, Russel, Leclerc...
F1: une lutte entre Mercedes et Ferrari pour le reste de la saison?
Les Canucks donne 9,4 millions au défenseur Zeev Buium
Rattrapage
8 ans et 9,4 millions
Les Canucks donne 9,4 millions au défenseur Zeev Buium
«Ça l'aurait été facile de donner un chèque en blanc» -Félix Séguin
Rattrapage
Contrat de 12 ans pour TVA Sports
«Ça l'aurait été facile de donner un chèque en blanc» -Félix Séguin
Les Alouettes affrontent des Lions en très grande forme
Rattrapage
Cinq victoires d'affilée
Les Alouettes affrontent des Lions en très grande forme
Le meilleur sprinteur du Québec... est un joueur de baseball
Rattrapage
Cas inusité
Le meilleur sprinteur du Québec... est un joueur de baseball
De longs matchs cette année aux Internationaux de tennis junior de Repentigny
Rattrapage
17 numéros 1 mondiaux y ont joué dans le passé
De longs matchs cette année aux Internationaux de tennis junior de Repentigny
«Il faut sortir de cette séquence sur la route indemne» -Vincent Destouches
Rattrapage
Beaucoup de matchs à l'étranger à venir
«Il faut sortir de cette séquence sur la route indemne» -Vincent Destouches
«Les partants font le travail et la relève est exceptionnelle» -Jasmin Roy
Rattrapage
Les Blue Jays toujours dans la course
«Les partants font le travail et la relève est exceptionnelle» -Jasmin Roy
Le retraité Carey Price pourrait jouer à l'avant
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dans un match des anciens Canadiens
Le retraité Carey Price pourrait jouer à l'avant
Félix, Canadiens, TVA Sports et... Mark Carney
Rattrapage
Le survol de l'actualité sportive
Félix, Canadiens, TVA Sports et... Mark Carney
«Mes plus belles années de hockey de ma vie» -Philippe Boucher
Rattrapage
Ses années de hockey de jeunesse
«Mes plus belles années de hockey de ma vie» -Philippe Boucher
«On veut montrer à nos partisans de quel bois on se chauffe» -Alexandre Gagné
Rattrapage
Après le revers contre les Blue Bombers
«On veut montrer à nos partisans de quel bois on se chauffe» -Alexandre Gagné
Canadiens de Montréal: «On poursuit l'aventure» -Louis-Philippe Neveu
Rattrapage
Vidéo
Canadiens de Montréal
Entente de 12 ans de TVA Sports avec Rogers
Canadiens de Montréal: «On poursuit l'aventure» -Louis-Philippe Neveu
Regarder19:43Mario Langlois
«La tête lui tournait, il voyait des points noirs» -Hélène Pelletier
Rattrapage
Félix Auger-Aliassime tombe à New York
«La tête lui tournait, il voyait des points noirs» -Hélène Pelletier