Éliminée au troisième tour

Le comportement du père de la joueuse de tennis Leylah Fernandez, Jorge Fernandez, refait surface après que la Québécoise se soit inclinée au troisième tour du US Open face à l'Américaine Jessica Pegula.

Malgré une première manche convaincante remportée 6-1, Fernandez a perdu le rythme et sa confiance, s'inclinant 4-6 et 3-6 lors des deux manches suivantes.

Plus le match avançait, plus Jorge Fernandez, père et entraineur de Leylah, exprimait son mécontentement dans les estrades, allant jusqu'à se lever debout pour exprimer sa colère.

Écoutez l'analyste de tennis Hélène Pelletier aborder le sujet, vendredi, en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.