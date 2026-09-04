Antonelli, Russel, Leclerc...

Le pilote québécois Alexandre Tagliani analyse les faits saillants des essais libres du Grand Prix de Formule 1 à Monza, où George Russell s'est illustré en signant le meilleur temps.

Avec encore plusieurs courses à faire au calendrier, il voit Ferrari tenir tête à Mercedes, qui occupe les deux premières places du classement des pilotes avec Antonelli et Russel. Des changements apportés à la monoplace italienne pourraient aider la cause de Charles Leclerc et de Lewis Hamilton.

Écoutez le pilote Alexandre Tagliano revenir sur ces premiers essais libres à Monza, vendredi, aux Amateurs de sports.