Grand Prix d'Italie

Parti du 19e rang sur la grille de départ en raison d'une pénalité moteur, le jeune prodige Kimi Antonelli a signé une remontée spectaculaire pour remporter le Grand Prix de Monza, devenant le premier Italien à triompher à domicile depuis 1966.

Pour Alex Tagliani, l'Italien a fait preuve d'une maîtrise remarquable tout en profitant des neutralisations de la course et de la puissance de sa voiture.

Écoutez le pilote automobile, Alex Tagliani, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Les amateurs de sports.