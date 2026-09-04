Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive, vendredi, aux Amateurs de sports.
Les sujets discutés:
- Les Alouettes affrontent les Lions, Davis Alexander ne serait pas à 100% de sa forme;
- Les joueurs des Canadiens s'entrainent à Brossard à l'abri du regard des médias;
- Le Tricolore dévoile la liste des joueurs invités au camp des recrues;
- Zeev Buium signe un contrat de 8 ans et 9,4 millions;
- Les Blue Jays affrontent les Royals sans leurs meilleurs lanceurs;
- Le CF Montréal à Philadelphie, les Roses en action à Ottawa.