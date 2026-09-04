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8 ans et 9,4 millions

Les Canucks donne 9,4 millions au défenseur Zeev Buium

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 4 septembre 2026 20:02

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa
Les Canucks donne 9,4 millions au défenseur Zeev Buium
Mario Langlois / Cogeco Média

Écoutez le journaliste Jeremy Filosa survoler l'actualité sportive, vendredi, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés:

  • Les Alouettes affrontent les Lions, Davis Alexander ne serait pas à 100% de sa forme;
  • Les joueurs des Canadiens s'entrainent à Brossard à l'abri du regard des médias;
  • Le Tricolore dévoile la liste des joueurs invités au camp des recrues;
  • Zeev Buium signe un contrat de 8 ans et 9,4 millions;
  • Les Blue Jays affrontent les Royals sans leurs meilleurs lanceurs;
  • Le CF Montréal à Philadelphie, les Roses en action à Ottawa.

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