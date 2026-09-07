Historique

L'animateur Mario Langlois est revenu avec enthousiasme sur le fait saillant du week-end sportif : la victoire sensationnelle du jeune pilote Kimi Antonelli lors du Grand Prix d'Italie de Formule 1.

Parti de la 19e position sur la grille de départ en raison d'une pénalité moteur, le jeune Italien a offert une remontée spectaculaire pour coiffer au poteau l'ensemble de ses rivaux et l'emporter sur le mythique circuit de Monza, devenant le premier Italien à triompher sur ses terres depuis 1966.

Écoutez Mario Langlois faire le point, lundi soir, à l'émission Les Amateurs de sports.