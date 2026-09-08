Guerre commerciale

Le président américain Donald Trump veut empêcher Bombardier de vendre des avions aux États-Unis.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Gino Chouinard.

La chroniqueuse analyse l'annonce du président Trump, soulignant l'impact sur 2800 fournisseurs américains dans 47 États et 2,5 milliards de dollars de dépenses.

L'Association internationale des machinistes (600 000 membres), notamment, s'oppose à cette interdiction.

L'action de Bombardier a chuté de 2,5 %, influencée par le conflit avec l'Iran et la baisse générale des marchés (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Toronto).

Le président Trump demande l'exclusion des produits canadiens des contrats publics américains (50 milliards de dollars), invoquant le manque de réciprocité sur les marchés laitiers.