Publication d'une tragédie inventée

Une publication virale, dont le contenu est présenté comme le témoignage d'un pompier, raconte l'histoire tragique d'un décès survenu récemment. Pourtant, il s'agit d'un récit totalement inventé, créé de toutes pièces par l'IA.

Le but réel de cette mise en scène? Manipuler les lecteurs pour leur vendre un détecteur de monoxyde de carbone à la fiabilité douteuse. C'est ce que révèle un récent article paru dans La Presse.

Écoutez la journaliste à La Presse Camille Dauphinais-Pelletier, mardi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.