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Ville de New York

La toxicité de l'air suite au 11 septembre a été cachée pendant des années

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 septembre 2026 17:33

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
La toxicité de l'air suite au 11 septembre a été cachée pendant des années
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Le maire de New York, Zohran Mamdani, conformément à ses promesses de transparence, a rendu publiques plus de 170 000 pages de documents sur les attentats du 11 septembre 2001, survenus il y a maintenant près de 25 ans.

Les archives démontrent que plusieurs administrations successives ont dissimulé à la population la toxicité extrême de l'air sur le site du World Trade Center.

Cette dissimulation a entraîné des milliers de cas de cancers et de maladies graves chez les premiers répondants et les résidents.

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin faire le point mardi au micro de l'animateur Gino Chouinard. 

«Plus de gens sont morts de maladies en lien avec les attentats, que de gens sont décédés la journée du 11 septembre 2001.»

Valérie Beaudoin

Autres sujets abordés: 

  • Offensive tarifaire américaine en réponse aux contre-tarifs de Carney;
  • Élections de mi-mandat au Kansas : la candidature inédite d'un pasteur démocrate qui pourrait créer la surprise dans un État traditionnellement conservateur.

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