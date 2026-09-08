Ville de New York

Le maire de New York, Zohran Mamdani, conformément à ses promesses de transparence, a rendu publiques plus de 170 000 pages de documents sur les attentats du 11 septembre 2001, survenus il y a maintenant près de 25 ans.

Les archives démontrent que plusieurs administrations successives ont dissimulé à la population la toxicité extrême de l'air sur le site du World Trade Center.

Cette dissimulation a entraîné des milliers de cas de cancers et de maladies graves chez les premiers répondants et les résidents.

Écoutez la chroniqueuse spécialisée en politique américaine Valérie Beaudoin faire le point mardi au micro de l'animateur Gino Chouinard.